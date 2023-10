Gündogan und Barca siegen weiter

Foto: AFP/SID/PAU BARRENA

Drittes Spiel, dritter Sieg: Der FC Barcelona mit Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan und Torhüter Marc-Andre ter Stegen sowie Manchester City marschieren in der Champions League Richtung Achtelfinale. Barca gewann seine Pflichtaufgabe zu Hause mit 2:1 (2:0) gegen Schachtar Donezk und kann mit nun neun Punkten auf dem Konto als Tabellenführer in Gruppe H mit der K.o.-Phase planen. City gewann mit 3:1 (0:0) bei den Young Boys Bern.

Die Citizens hatten auf dem Kunstrasen im Wankdorf-Stadion zunächst ein paar Probleme, Teammanager Pep Guardiola konnte sich aber auf seinen Torgaranten verlassen: Erling Haaland verwandelte zunächst einen Foulelfmeter (67.) zur Vorentscheidung und erhöhte kurz vor Schluss noch (86.). Der Schweizer und ehemalige Dortmunder Manuel Akanji (48.) hatte sein Team in Führung gebracht.

In der Gruppe F mit Borussia Dortmund liegt Paris St. Germain nach dem 3:0 (1:0) gegen die AC Mailand voll auf Kurs. Superstar Kylian Mbappe (32.) brachte sein Team in Führung, unter anderem erhöhte der ehemalige Bundesliga-Spieler Randal Kolo Muani dann noch in der zweiten Halbzeit (53.).

In Gruppe E feierte Feyenoord Rotterdam beim 3:1 (2:0) gegen Lazio Rom einen wichtigen Sieg und übernahm die Tabellenführung, da Atletico Madrid bei Celtic Glasgow nicht über ein 2:2 (1:2) hinauskam.

Drei Tage vor dem Clasico in der Liga gegen Real Madrid waren Gündogan und Co. Donezk ohne sich zu verausgaben deutlich überlegen, wegen mangelnder Chancenauswertung wurde es dann aber doch noch spannend. Ferran Torres (28.) und Fermin Lopez (36.) trafen für die Mannschaft von Xavi, Georgij Sudakow (62.) erzielte das Tor für die Ukrainer.

Während Gündogan bei Barca eine ordentliche Partie machte und den Führungstreffer einleitete, fehlte Stürmerstar Robert Lewandowski wegen seiner Knöchelverletzung weiterhin.

Mit Rekordspieler Pepe, der mit 40 Jahren und 241 Tagen zum ältesten eingesetzten Feldspieler in der Geschichte der Champions League aufstieg, drehte der FC Porto die Partie bei Royal Antwerpen. Nach dem 0:1 drehte Porto auf, gewann noch mit 4:1 (0:1) und hat in der Barca-Gruppe als Zweiter beste Chancen auf das Achtelfinale.

© 2023 SID