Der FC Bayern muss in der Champions League bald womöglich auch mal auf die Unterstützung der eigenen Fans verzichten. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat den deutschen Rekordmeister wegen des Fehlverhaltens der Münchner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro belegt und mit dem Ausschluss der Fans gedroht.

Auch im August in Bremen zündelten Bayern-Fans

Foto: AFP/SID/FOCKE STRANGMANN

Anlass für die Strafe war der Einsatz verbotener Pyrotechnik sowie das Werfen von Gegenständen aus dem Fanblock der Bayern bei Spielen der Königsklasse, insbesondere beim jüngsten Gastspiel in Kopenhagen Anfang Oktober (2:1). Bei erneuter Zuwiderhandlung droht ein Spiel unter Ausschluss der eigenen Fans.

Neben der Geldstrafe darf der FC Bayern für sein nächstes Spiel in UEFA-Wettbewerben kein Ticket-Kontingent für Auswärtsfans erwerben. Letzteres ist für zwei Jahre ab Urteilsverkündung (bis zum 16. Oktober 2025) auf Bewährung ausgesetzt.

Aus diesem Grund richteten die Münchner vor dem Auswärtsspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) bei Manchester United einen "dringenden Appell" an ihre Fans, "in Zukunft unbedingt auf Pyrotechnik im Stadion zu verzichten und jegliches weiteres Fehlverhalten zu unterlassen". Das Thema werde außerdem auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des "Arbeitskreises Fandialog" gesetzt.

