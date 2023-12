Die Konstellation vor der letzten Partie des FC Salzburg in Gruppe D der Champions League gegen Benfica Lissabon war klar. Der Gruppen-Vierte aus Portugal mit der Hypothek, einen Sieg mit zwei Toren Unterschied zu brauchen, um international zu überwintern und am 15./22. Februar im Europa League-Playoff zu spielen. Zur Pause stand es auch 2:0 für den portugiesischen Meister, dann retteten Baidoo & Schlager hinten heroisch, traf Sučić sehenswert vorne. Was Salzburg reichen würde! In dieser "Herzschlag-Partie" Schlager weiter der Hit, trieb die Gäste zur Verzweiflung. Doch dann wurden die Roten Bullen in der Nachspielzeit mitten ins Mark getroffen - stach Joker Cabral zum 1:3 (90.+3). Erstmals ist Österreichs Serienmeister Gruppenletzter in der Königsklasse, verlor alle Heimspiele.

Da war die Salzburger Fußball-Welt noch in Ordnung! Frenetischer Jubel bei Luka Sučić, der das einzige Heimtor in dieser CL-Sieg für die Salzburger erzielte, und Kapitän Amar Dedić über das Anschlusstor zum 1:2, was zum Europacup-Verbleib in dieser Saison gereicht hätte. Doch dann wurde der österreichische Serienmeister in der Nachspielzeit aus allen Träumen gerissen.

Drei Innenverteidiger in Viererabwehrkette neben Dedić

Beide Teams mit personellen Engpässen auf der Linksverteidiger-Position, daher ist Improvisieren angesagt. Bei Benfica beginnt der norwegische Mittelfeldspieler Fredrik Aursnes als Rechtsverteidiger und der zentrale, brasilianische Abwehrspieler Morato links.

Während in der Viererabwehrkette der Salzburger Amar Dedić von seiner angestammten rechten Außenposition nach links wechselt und dort anstelle des erkrankten Andreas Ulmer spielt und vom 38-Jährigen auch - wie schon gewohnt - die Kapitänsbinde übernimmt. Der etatmäßige Innenverteidiger Samson Baidoo übernimmt den Part als rechter Verteidiger, wobei Trainer Strubers Ausrichtung durchaus auch als Dreierkette zu interpretieren sein sollte.

Rafa Silva mit Großchance zur Gäste-Führung

Nach zerfahrener Anfangsphase gibt Salzburgs Solostürmer Petar Ratkov den ersten Schussball ab, flach von halbrechts - Torhüter Trubin mühelos (11.). Im Gegenzug Toptorchance für Rafa Silva, der, nachdem mit Piatkowsk & Pavlović beide Innenverteidiger wegrutschen, freie Bahn hat und allein vor Keeper Schlager das Gehäuse verfehlt (14.).

Nach dieser Schrecksekunde aus Salzburger Sicht neutralisieren sich beide Teams weitestgehend, die Partie von der Taktik bestimmt. Die Gastgeber im Rennen um Platz 3 in der "Pole-Position", gehen kein großes Risiko - Safety first.

Direkt verwandelter Eckball bringt Benfica in Führung

Dann Cornerball von rechts durch di Maria auf den ersten Pfosten, wo Otamendi im "Sandwich" Pavlović & Bidstrup irritiert und das runde Leder somit direkt von der Eckfahne den Weg vorbei an Keeper Schlager ins Tor findet - 0:1 (32.). Beteiligte daran die beiden argentinischen Weltmeister, mit je 35 Jahren die mit Abstand ältesten Akteure einer ansonsten jungen Lissaboner Mannschaft.

Nahezu blutjung sogar die Mannschaft der Gastgeber, deren Antwort nicht lange auf sich warten lässt. In Person von Petar Ratkov, dessen Rechtsschuss zunächst abgeblockt wurde, ehe Trubin den Nachschuss im kurzen Eck parierte (41.). Dann Nené Dorgeles durch das Zentrum, Rechtsschuss...zu zentral - Endstation Trubin (44.).

Pavlović Patzer lässt Schmidt-Team in Nachspielzeit jubeln

Blankes Bullen-Entsetzen dann in der Nachspielzeit. Nach einem Ballverlust in zentraler Position in der eigenen Hälfte von Strahinja Pavlović folgt das blitzschnelle Umschalten der Portugiesen und der präzise Flachpass von di Maria auf Rafa Silva, der nach seiner Großchance in der Anfangsviertelstunde diesmal eiskalt abschließt zum 0:2-Pausenstand. Effiziente Schmidt-Elf!

Damit Benfica im Vorteil für das Europa League-Ticket. Nun war Österreichs Meister in Zugzwang.

Samson Baidoo diesmal auf ungewohnter Rechtsverteidiger-Position, verhinderte in höchster Not mit einer Rettungstat kurz nach der Pause das 0:3.

"Teufelskerl" Schlager verhindert vorzeitiges Europacup-Aus - Sučić trifft

Nach Wiederbeginn lässt Benfica gleich zwei Matchbälle liegen. Erst wird Musa am Fünfmeterraum von Baidoo gerade noch gestört und dann Rafa Silva, der bei seinem Volleyschuss aus Nahdistanz im reaktionsschnellen Keeper Schlager seinen Meister findet (53.). Dann bringt Trainer Struber zwei frische Stürmer mit Koïta und dem wiedergenesenen Fernando für die glücklosen Nené & Ratkov.

Das erlösende erste Salzburger Heimtor in dieser Königsklassen-Saison erzielt jedoch der in diesen Wochen überragende Luka Sučić, der mit seinem linken Zauberfuss nach Zuspiel von Oscar Gloukh in der nicht ausverkauften Arena (Gästesektor bleibt leer) den vielumjubelten Anschlußtreffer markiert (57.). Tomás Araújo fälscht noch entscheidend ins lange Eck ab.

Ein Wechselbad der Emotionen in einer Partie, die von der Spannung lebt. In der Mozartstadt läuft der Krimi am Dienstag. Was für ein "Herzschlag-Finale" um Platz 3. Jetzt wieder die Gäste offensiv gefordert. Ein Fall für den überragenden Angel di Maria (Man of the Match!) . Der 35-jährige Edeltechniker setzt sich am 16-er durch und zirkelt mit links den Ball an Keeper Schlager vorbei an die linke Stange (69.).

Schlager der Hit - Alex gut, doch Salzburger Ende ungut!

Auf der Gegenseite trifft wieder Luka Sučić mit einem platzierten Linksschuss aus 18 Metern in die rechte Ecke, doch der souveräne deutsche Referee Daniel Siebert entscheidet auf Abseits. Motiv: Sékou Koïta fälscht mit den Haarspitzen leicht ab, doch steht im Abseits (77.). Was für eine Nervenschlacht.

Und was für ein Rückhalt auf Salzburger Seite mit Alexander Schlager, der gegen den allein vor ihm auftauchenden Rafa Silva den Körper aufbaut und mit einem "Big-Save" das 1:3 verhindert (78.) - Wahnsinn dieser Blondschopf! Der Ex-LASKler und der gebürtige Linzer Luka Sučić lassen die Roten Bullen auch nach der fünften CL-Gruppenphase-Saison darauf hoffen, wieder international zu überwintern - zum vierten Mal in der Europa League.

Doch wie in Halbzeit 1 kassieren die Struber-Schützlinge auch in Abschnitt 2 wieder ein Tor in der Nachspielzeit, sticht Joker Cabral mit seiner ersten Ballberührung - 1:3! Aus und vorbei für die Mozartstädter!

Champions League Gruppe D, 6. und letzter Spieltag

FC Salzburg vs. Benfica Lissabon 1:3 (0:2)

Dienstag, 12.12.2023, 21 Uhr, Wals-Siezenheim, Z: 27.000 ; SR: Daniel Siebert/Deutschland

FC Salzburg (4-2-3-1): Schlager - Baidoo, Piatkowski, Pavlović, Dedić (K) - Gourna-Douath, Bidstrup - Gloukh (82. Kameri), Dorgeles Nené (55. Koïta), Sučić - Ratkov (55. Fernando). Trainer: Gerhard Struber.

Benfica Lissabon (4-2-3-1): Trubin - Aursnes, Tomás Araújo, Otamendi (K), Morato - Joáo Neves, Kökcü (68. Guedes) - di Maria, Rafa Silva, Joáo Márió (90.+1, Cabral) - Tengstedt (46. Musa). Trainer: Roger Schmidt.

Torfolge: 0:1 di Maria (32., Eckball), 0:2 Rafa Silva (45.+1, di Maria), 1:2 Sučić (57., Gloukh), 1:3 Cabral (90.+3).

Gelbe Karten: Gourna-Douath (10., taktisches Foulspiel), Ratkov (51., Unsportlichkeit), Kameri (82., SR-Kritik), Schlager (90.) / Morato (45.+4), Musa (72., taktisches Foulspiel).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: FC Salzburg via Getty