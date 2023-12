Beginnt gegen Paris: Marius Wolf

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund geht mit dem zuletzt angeschlagenen Marius Wolf in der Startelf in das abschließende Gruppenspiel der Champions League gegen Paris St. Germain. Marcel Sabitzer sitzt zumindest auf der Bank.

Der Einsatz von Wolf war wegen Beschwerden am Sprunggelenk bis zuletzt fraglich, auch hinter Sabitzer (Wade) stand ein Fragezeichen. Das Duo hatte zuletzt die Begegnung gegen RB Leipzig (2:3) verpasst. Auch der zuletzt angeschlagene Sebastien Haller kehrt in den Kader zurück.

Für den BVB geht es gegen den französischen Meister um den Gruppensieg, den Einzug ins Achtelfinale hatten die Dortmunder schon am vergangenen Spieltag unter Dach und Fach gebracht. Paris muss in Dortmund gewinnen, um sicher die K.o.-Phase in der Königsklasse zu erreichen.

