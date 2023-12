Die wichtigsten Statements zu den Mittwochspielen des 6. Spieltags der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria.

Mit dem 1:1 im Rückspiel gegen Paris SG beenden Marcel Sabitzer und der BVB die Gruppe F als Tabellenführer vor Kylian Mbappé und dem französischen Meister, der das Hinspiel im September mit 2:0 gewann und am Ende gerade noch den Aufstieg in dieser Hammergruppe vor dem punktgleichen AC Milan schaffte.

„Hintenraus absolut verdient, dass wir Gruppensieger geworden sind“

Marcel Sabitzer (Mittelfeldspieler Borussia Dortmund und ÖFB-Team) über...

…den Gruppensieg: „Es war sehr wichtig für uns. Wir wollten es unbedingt schaffen als Erster. Nach dem ersten Spieltag in der Champions League hat es uns keiner zugetraut. Dann sind wir aber immer besser reingekommen. Hintenraus absolut verdient, dass wir Gruppensieger geworden sind.“



…die Partie: „Wir wissen ja um die Qualitäten von Paris. Da sind ja Einzelspieler auf dem Platz, die 36, 37 km/h laufen. Da ist es oft nicht so einfach, dass wegzuverteidigen. Sie hatten zwei, drei sehr gute Chancen in der ersten Halbzeit. Wo sie auch in Führung gehen können. Wir haben gut dagegengehalten und versucht, auch Fußball zu spielen. Wir haben auch die eine oder andere Chance rausgespielt. Wir haben gefightet bis zum Schluss. Ich denke, dass wir mit dem Punkt zufrieden sein können.“

„Ich habe sechs, sieben Tage gar nicht mit der Mannschaft trainiert"

…seine Verletzung an der Wade: „Ich habe sechs, sieben Tage gar nicht mit der Mannschaft trainiert. Gestern das erste Mal Teile mitgemacht. Ich habe mit der Wade einfach zu kämpfen.“



…die bevorstehenden Aufgaben: „Für uns war es einfach wichtig, ein gutes Gefühl zu bekommen, dass wir die letzten beiden Bundesliga-Spiele noch positiv bestreiten. Das wir sechs Punkte holen, dass ist das klare Ziel.“

„In dieser Gruppe Erster zu werden, ist für diese Mannschaft sehr wichtig"

Sebastian Kehl (Sportdirektor Borussia Dortmund) über...

…den Gruppensieg und den Stellenwert dessen: „Einen sehr großen. Vor allem zeigt es, dass diese Mannschaft diesen Wettbewerb richtig angenommen hat. Das wir unsere Qualität auch unter Beweis stellen konnten. Das wir bereits nach fünf Spieltagen für die nächste Runde qualifiziert waren, hat uns eine Menge Mut gemacht. Und auch Selbstvertrauen gegeben. Das heutige Spiel hat das nochmal unter Beweis gestellt. In dieser Gruppe Erster zu werden, ist für diese Mannschaft sehr wichtig.“



…die Partie: „Es war teilweise ein sehr wildes Spiel. Weil beide Mannschaften auch nach vorne gespielt haben. Ein paar Tore hätten auf beiden Seiten auch fallen können. Niklas Süle hat eine Monstergrätsche heute gehabt, um das eine Tor dann auch zu verhindern. Ein offenes Spiel heute, von beiden Seiten sehr mutig geführt.“



…Karim Adeyemi: „Karim hat heute einen sehr engagierten Eindruck gemacht. Er war sehr intensiv unterwegs. Mit dem Tor natürlich wieder für ein Glücksgefühl für sich selbst gesorgt. Karim hat eine durchwachsene Zeit hinter sich gehabt, aber er kommt jetzt wieder. Wir müssen ihm dieses Vertrauen auch immer wieder schenken.“



…die bevorstehenden Aufgaben: „Die Erwartungshaltung ist, dass wir mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Einstellung gegen Augsburg und gegen Mainz guten Fußball spielen. Und auch beide Spiele gewinnen. Wir wissen, dass wir in der Liga gefordert sind.“

"...habe dann irgendwie meinen Fuß hochgezogen"

Niklas Süle (Innenverteidiger Borussia Dortmund) über...

…den Gruppensieg und den Stellenwert dessen: „Für uns natürlich zu wissen, dass wir in so einer schweren Gruppe bestehen können. Und dass wir es mit allen aufnehmen können. Das haben wir explizit in der Champions League diese Saison gut hinbekommen. Wir sind deswegen verdient weitergekommen. Es war eine schwierige Auslosung für uns. Wir haben schon schwer geschluckt, als wir die Gegner da gesehen haben. Ich bin sehr stolz auf die Truppe.“



…die Partie: „Wir wollten uns nicht hinten reinstellen. Wir haben einen Matchplan gehabt, wo wir sogar den einen oder anderen langen Ball der Pariser erzwingen konnten. Das ist schon ein Kompliment für uns. Weil die schon sehr ballsicher sind. Deswegen hat viel sehr gut funktioniert. Wir haben gemeinschaftlich gekämpft und gemeinschaftlich gespielt. Heute können wir sehr stolz auf uns sein.“



…seine Rettungsaktion gegen Kylian Mbappé: „Ich denke, dass ich es vorher besser verteidigen kann. Wir können es allgemein besser verteidigen. Wir haben da keinen Druck auf den Ball bekommen. Dann ist es natürlich auch nicht so einfach, gegen Mbappe in die Tiefe zu verteidigen. Aber ich kann mich da früher fallen lassen. Dann kam ein bisschen der Instinkt, dass ich versuche, die Torlinie noch zu retten. Und dann irgendwie meinen Fuß hochgezogen. Da war ich sehr froh, dass wir nicht in Rückstand geraten.“

„Ich hoffe, dass unsere Fans nach der heutigen Leistung nicht böse sind"

Aleksandar Dragovic (Abwehrspieler Roter Stern Belgrad) über Champions League-Saison und 2:3-Niederlage gegen Tittelverteidiger Manchester City: „Wir haben immer gekämpft, schade. Wir hätten heute wenigstens noch einen Punkt für unsere Fans holen können. Ich hoffe, dass unsere Fans nach der heutigen Leistung nicht böse sind.

Wir hatten gute Konter, aber der letzte Pass hat dann oft gefehlt. Womöglich hätten wir dann ein Tor erzielt. Das zweite Gegentor hat uns ein bisschen einen Knacks verpasst. Aus diesen Spielen können wir als Mannschaft nur lernen.“



Marco Rose (Trainer RB Leipzig) nach 2:1-Sieg über YB Bern: „Wir freuen uns über den Sieg. Am Ende auch ein verdienter Sieg. Die Jungs haben es in der Konstellation sehr anständig gemacht. Ich bin einverstanden mit der Leistung. Die Zuschauer haben heute nochmal zwei Tore gesehen. Das war das, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben.“

„Man kann den Salzburgern zwei Sachen zugestehen“

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…das Europa-Aus des FC Salzburg: „Wenn man so kurz vor Schluss das Gegentor bekommt, wo man dann ausscheidet, ist es bitter. Es ist aber schon so, dass man den Salzburgern zwei Sachen zugestehen kann. Es war eine schwere Gruppe, auch die Mannschaft aus dem vierten Topf, Real Sociedad, war extrem stark. Das zweite ist, es ist eine junge Mannschaft, aber trotzdem nicht mehr mit der Qualität, die sie die letzten Jahre gehabt hat. Vielleicht entwickeln sich die Jungen in den nächsten ein bis zwei Jahren, aber da ist schon ein Entwicklungsschub notwendig.“



…FC Barcelona (im Vorfeld): „Dass sie ein Titelkandidat sind, so stark sind sie mir heuer noch nicht vorgekommen. Man weiß, dass sie ein Potenzial haben. Sie können jeden Gegner in der K.o.-Phase rausschmeißen, aber es gibt auch viele Mannschaften, die Barcelona jederzeit eliminieren können. Zu den Top-Drei in Europa zähle ich sie momentan nicht.“



…Kylian Mbappe: „Wenn er mal mit Tempo zu dribbeln beginnt, ist er nicht mehr zu stoppen. Das einzige Manko, dass er hat, ist, dass er zu lange in der französischen Liga spielt.“



…Dortmund – PSG: „Paris gegen Dortmund war in der ersten Halbzeit ein tolles Spiel, mit Chancen auf beiden Seiten. Dann waren leider durch das Tor von AC Milan in den letzten Minuten die Fronten geklärt, das Paris Zweiter und AC Milan Dritter wird. Da war die Spannung dann draußen. Es war aber trotzdem ein unterhaltsamer Abend. Beide Mannschaften müssen sich in der K.o.-Phase steigern. Sie müssen eine viel bessere Balance zwischen der guten Offensive und der Defensive finden.“



…Karim Adeyemi: „Er hat extrem mannschaftsdienlich gespielt. Er hat ein Riesentalent, eine Dynamik. Er hat ganz ein wichtiges Tor geschossen. Er ist auf einem guten Weg. Aber das haben wir schon oft gesagt. Er muss das jetzt einmal über einen längeren Zeitraum zeigen.“

„Da sind sie weit weg von der europäischen Spitze“

…FC Barcelona: „Sie haben viele junge Spieler in der Mannschaft. Aber sie sind weit entfernt von der Mannschaft, wie mit Messi, Luis Suarez oder Neymar. Der junge Lamine, der ist gerade 16 geworden. Ist ja alles gut und schön, aber was soll dann in zwei, drei Jahren mit ihm sein. Der muss ja jedes Jahr besser werden, wo hört es auf. Wo ist da die Grenze für den. Ich glaube, man macht ihm keine Gefallen. Man hat jetzt talentierte Spieler, aber nur Talent reicht nicht. Da sind sie weit weg von der europäischen Spitze. Es ist momentan keine leichte Zeit bei Barcelona.“

„Dieser Jahrgang heuer ist qualitativ nicht so stark wie in den letzten Jahren“

Marko Stankovic (Sky Experte) über...

…das Europacup-Aus des FC Salzburg: „Dieser Jahrgang heuer ist qualitativ nicht so stark wie in den letzten Jahren. Dann hat man gemerkt, wie stark die Gegner sind. Wenn man nur vier Tore erzielt, dann wird das zu wenig sein. Aus meiner Sicht war das im Endeffekt das große Problem. Es ist trotzdem bitter. Grundsätzlich ist die Gruppe vom Ranking her jetzt genau so, wie es sich die Mannschaften von den Leistungen her auch verdient haben.“



…Karim Adeyemi: „Vom Potenzial her ist es ein Spieler, der sehr hohe Anlagen hat. Und vor allem ein Spieler, der Dortmund den Stempel aufdrücken kann. Wenn er wirklich das richtige Mindset findet. Das hat er in letzter Zeit selten geschafft.“



…Dortmund – PSG: „Dortmund gegen Paris war einfach nur schön zum Zuschauen. Als man erfahren hat, dass Milan führt, war dann ein bisschen der Flow draußen. Aber 80 Minuten waren wir sehr gut unterhalten.“

Fotocredit: IMAGO/Nordphoto