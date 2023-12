Zeit für Alles-oder-Nichts-Duelle auf der "Road to London"! In der Champions League wurde am heutigen Montag in der UEFA Zentral Nyon das Achtelfinale ausgelost. Wie üblich treffen die acht Gruppensieger der Vorrunde in Hin- und Rückspiel auf die acht Gruppenzweiten.

Folgende Mannschaften nahmen an der Auslosung teil:

Gruppensieger Gruppenzweite FC Bayern FC Kopenhagen FC Arsenal PSV Eindhoven Real Madrid SSC Neapel Real Sociedad San Sebastián Inter Mailand Atlético Madrid Lazio Rom Borussia Dortmund Paris Saint-Germain Manchester City RB Leipzig FC Barcelona FC Porto

Ausgeschlossen bei der Auslosung waren Duelle zwischen Teams, die sich schon in der Vorrunde gegenüberstanden - sowie Partien von zwei Mannschaften aus derselben Liga. Der Gruppensieger hat im Rückspiel Heimrecht.

DAS sind die Paarungen (Round 16 Draw):

FC Porto - FC Arsenal

SSC Napoli - FC Barcelona

Paris Saint Germain - Real Sociedad

Inter Mailand - Atletico Madrid

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund

Lazio Rom - FC Bayern München

FC Kopenhagen - Manchester City

RB Leipzig - Real Madrid

Die Hinspiele der Achtelfinals finden am 13./14. Februar und am 20./21. Februar statt. Zu den Rückspielen kommt es am 5./6. März und am 12./13. März.

Foto: IMAGO