Die Vorrunde der Champions League 2023/24 ist Geschichte und 16 Teams haben den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Sechs Auftritte hat jede Mannschaft in dieser Saison bislang absolviert. Und vor allem die Titel-Favoriten haben sich in ihren Gruppen kaum eine Blöße gegeben. Zwar geht es erst im Februar mit der nächsten Runde weiter. Allerdings wollen wir nach der ersten Hälfte des Wettbewerbs einen Blick auf die Favoriten für die Champions League werfen. Wie haben sich Real Madrid, Manchester City und Co. in der Gruppenphase geschlagen? Und wer gehört schon jetzt zu den Topfavoriten? Hier ist unser CL-Favoriten-Check!

Foto von Humberto Santos auf Unsplash

Wird City der Favoritenrolle gerecht?

Jahrelang galt die Titelverteidigung in der Champions League als ein Ding der Unmöglichkeit. Und in über 30 Jahren Wettbewerbs-Geschichte ist die bislang nur Real Madrid gelungen. Doch nach einer überzeugenden Gruppenphase geht Titelverteidiger Manchester City auch 2024 als DER Topfavorit schlechthin in die K.-o.-Runde. So haben sie in jedem ihrer ersten fünf Gruppenspiele drei Tore erzielt. Damit geht es für den englischen Meister- und Pokalsieger ungeschlagen in die nächste Runde. Und auch wenn es in der heimischen Premier League schon den ein oder anderen Punktverlust gab, scheint der Titel in der Champions League nach wie vor wohl nur über Manchester City zu gehen. Doch bekanntermaßen ist es immer schwieriger, einen Titel zu verteidigen, als ihn zu gewinnen.

Schalten die Bayern wieder in den CL-Modus?

Eigentlich zählen die Bayern auf europäischer Ebene ebenfalls zu absoluten Topteams. Jahrelang waren sie Stammgast im Halbfinale. Doch das letzte Mal unter den letzten vier standen sie 2020, als am Ende auch der ganz große Wurf gelang. Der CL-Triumph soll dieses Jahr natürlich wiederholt werden. Und nach einer starken Gruppenphase, welche sie ohne Niederlage beendet haben, gehen sie mit einer Quote von 5,00 auch bei den Buchmachern für Online Sport-Wetten als einer der Topfavoriten auf den Titel ins Rennen. Trainer Thomas Tuchel weiß auf jeden Fall, wie sich der Triumph in der Königsklasse anfühlt. 2021 hat er den Pokal bereits mit dem FC Chelsea gewonnen. Zwar haben sich die Bayern auf der europäischen Bühne bislang tadellos präsentiert, doch in der Liga waren, nicht zuletzt aufgrund der dünnen Personaldecke, bereits ein paar Ausrutscher dabei. Sollte man sich aber wie angekündigt im Winter noch einmal verstärken, zählen die Bayern auf jeden Fall zu den Topfavoriten!

Machen es die Königlichen nochmal?

Real Madrid ist der erfolgreichste Verein in der Geschichte der Champions League. Jahrelang jagten die Spanier dem langersehnten zehnten Triumph, La Decima, entgegen. Seitdem sind vier weitere Titel hinzugekommen. 14-mal hat der CL-Rekordsieger den Henkelpott also bereits gewonnen. In den Jahren 2016, 2017 und 2018 ist dies sogar dreimal in Folge gelungen. Zuletzt krönten sich die Königlichen 2022 zu Europas Champions. Zudem hat die Ankunft von Jude Bellingham das Spiel von Real noch einmal auf ein neues Level gehoben, sodass Real auch 2024 wieder zu den Topfavoriten gezählt werden muss. Die Gruppenphase haben die Königlichen ohne Punktverlust überstanden und sich damit für das Achtelfinale schon einmal in Stellung gebracht. Und auch wenn Real Madrid seit dem Abgang von Karim Benzema ohne einen echten Weltklasse-Stürmer spielt, präsentieren sich die Königlichen so torgefährlich wie schon lange nicht mehr

Ist Arsenal bereit für den großen Wurf?

Der Arsenal FC war eine der Überraschungsmannschaften in der vergangenen Premier League Saison. Erst kurz vor Schluss mussten sie sich im Titelrennen Manchester City geschlagen geben. Damit sind sie erstmals seit 2017 wieder in der Königsklasse dabei. Hier haben sie sich in der Gruppenphase ebenfalls stark präsentiert und bereits vorzeitig den Gruppensieg klargemacht. Da die Gunners auch in der Saison 2023/24 gut in Form sind, ist es extrem schwierig, sie zu schlagen. Natürlich gehören sie in der Champions League nicht zu den Topfavoriten, doch unterschätzen sollte man die Gunners auf keinen Fall! Denn der Traum von Finale in der eigenen Stadt ist zum Greifen nahe, da das Endspiel 2024 im Londoner Wembley-Stadion stattfinden wird. Die wohl einmalige Chance, den Henkelpott in einem „Heimspiel“ zu gewinnen, dürfte für ordentlich Motivation sorgen.

The Road to Wembley

Die Saison ist noch lang und in der K.O.-Runde kann noch einiges passieren. Außerdem machen sich auch Teams wie Paris Saint-Germain, Inter Mailand oder der FC Barcelona Hoffnungen auf den ganz großen Wurf in der Königsklasse. Wir freuen uns auf den weiteren Road to Wembley!

Foto von Mitch Rosen auf Unsplash