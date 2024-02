Titelverteidiger Manchester City ist klar auf Kurs Viertelfinale in der Champions League. Der englische Triple-Sieger um Star-Teammanager Pep Guardiola gewann das Achtelfinal-Hinspiel beim heimstarken dänischen Meister FC Kopenhagen mit 3:1 (2:1). Für City war es wettbewerbsübergreifend der elfte Sieg in Serie.

Kevin de Bruyne sorgte in der 11. Spielminute für die frühe Führung der Engländer. Nach einem Patzer von Manchester-Keeper Ederson kamen die Gastgeber dann durch Magnus Mattsson (34.) zurück in die Partie, doch Bernardo Silva (45.) brachte City noch vor dem Pausenpfiff wieder in die Spur. In der Nachspielzeit erhöhte Phil Foden (90.+2). De Bruyne war an allen Toren direkt beteiligt.

Der englische Meister reiste als hoher Favorit in die dänische Hauptstadt, war jedoch vor den Hausherren gewarnt. Der FCK hatte im Parken-Stadion in der Gruppenphase Citys Lokalrivalen Manchester United und auch Galatasaray Istanbul besiegt. Doch die "Skyblues" drückten von Beginn an aufs Tempo und waren nach dem Wechsel weiter die spielbestimmende Mannschaft.

Das Rückspiel steigt am 6. März in Manchester.

