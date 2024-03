Schlechtes Omen für den FC Bayern: Der Slowene Slavko Vincic leitet das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag (21 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) gegen Lazio Rom. Damit kommt es für die Münchner, die das Hinspiel in Rom mit 0:1 verloren haben, zu einem womöglich unangenehmen Deja-vu.

Vincic zeigt Sane die Rote Karte

Vincic pfiff bislang nur ein einziges Bayern-Spiel in der Königsklasse: Das Viertelfinal-Rückspiel am 12. April 2022 gegen den FC Villarreal. Auch damals musste der deutsche Fußball-Rekordmeister ein 0:1 aufholen - und schied nach einem 1:1 gegen den Außenseiter aus.

Der 44 Jahre alte Unparteiische Vincic leitete außerdem das 0:2 der deutschen Nationalmannschaft im vergangenen November in Wien gegen Österreich, bei dem der Münchner Leroy Sane mit Rot vom Platz flog. Er steht seit 2010 auf der Liste des Weltverbandes FIFA, seit 2016 pfeift er regelmäßig Champions-League-Spiele, seit 2019 gehört er zu den Elite-Schiedsrichtern der UEFA.

Auch bei der EM 2021 war er als Referee dabei, 2022 pfiff er das Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers (5:4 i.E.). Im selben Jahr war er bei der WM in Katar im Einsatz.

