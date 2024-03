Trainierte auch schon den BVB: Peter Bosz

Trainer Peter Bosz vom niederländischen Tabellenführer PSV Eindhoven geht optimistisch in das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei seinem Ex-Klub Borussia Dortmund. "Das Hinspiel hat mir nicht gefallen. Wir wollten unbedingt zu Hause gewinnen. Dafür kennen wir jetzt die Spielweise von Dortmund etwas besser", sagte der 60-Jährige im Sport1-Interview vor der Begegnung am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim BVB.

Aus dem 1:1 im Hinspiel müsse sein Team "sehr viel lernen", so Bosz: "Wir müssen einiges verbessern und besser spielen. Der Bessere wird weiterkommen und ich hoffe sehr, dass wir das sind."

Den BVB sieht der Niederländer trotz des deutlichen höheren Marktwerts des Kaders nicht in der Favoritenrolle. "Geld schießt keine Tore. Das sind immer noch die Spieler", sagte Bosz.

