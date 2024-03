Die diesjährige UEFA-Champions-League-Saison geht ab dem 9. April in die nächste Runde – genauer gesagt ins Viertelfinale. Dabei stehen vier absolute Top-Spiele bevor. Favoriten und Geheimfavoriten treffen aufeinander und es ist schwer, einen klaren Außenseiter auszumachen. Ein besonderes Highlight ist die Neuauflage des Gigantenduells zwischen Real Madrid und Manchester City. Wir haben uns die Teams und Paarungen genauer angesehen und wagen nun erste Prognosen.

Das Viertelfinale

Real Madrid – Manchester City (09.04.2024 / 21 Uhr)

Das absolute Spitzenspiel findet am Dienstag, den 9. April, in Madrid statt. Der Rekordsieger der UEFA-Champions-League, Real Madrid, trifft auf den Titelverteidiger Manchester City. Die Spanier führen in La Liga und haben acht Punkte Vorsprung auf den Dauerrivalen FC Barcelona. Allerdings plagen Real schon seit längerem Verletzungssorgen. Alaba, Militao und Courtois fehlen bereits seit einiger Zeit, was Trainer Carlo Ancelotti vor allem in der Abwehr zu Experimenten zwingt. Dennoch läuft es meistens gut für sie, insbesondere in der Offensive mit Vinicius Junior, Rodrygo und Bellingham. Die "Skyblues" sind im Dreikampf um den Premier-League-Titel. Erling Haaland führt mit 18 Ligatreffern die Torschützenliste an. Mit Antonio Rüdiger werden sie jedoch auf einen harten Gegner treffen.

FC Arsenal – FC Bayern München (09.04.2024 / 21 Uhr)

Die "Gunners" stehen nach einer längeren Durststrecke wieder im Viertelfinale der Champions League. Dort treffen sie auf den FC Bayern München. Die Bayern sind in dieser Saison auch in Deutschland nicht unangefochten und mussten Bayer 04 Leverkusen den Vortritt lassen. Die Form des deutschen Rekordmeisters schwankt, doch in der Königsklasse gehören sie zu den besten acht Teams. Arsenal kämpft noch um den Titel in England und ist in guter Verfassung. Ob es für sie gegen den großen FC Bayern reichen wird?

Tipp: 40:60 – Die Bayern können sich steigern und gehen trotz Problemen in der Liga als Favorit in dieses Duell.

Atlético Madrid – Borussia Dortmund (10.04.2024 / 21 Uhr)

Atlético Madrid ist wieder unter den Großen, obwohl es in der Liga nicht optimal läuft. Dennoch gelten sie in der Königsklasse als Außenseiter mit Chancen. In der Primera División kämpfen sie noch um den vierten Tabellenplatz. Gegen Borussia Dortmund sind sie jedoch auf Augenhöhe. Die Schwarz-Gelben müssen in der Liga ebenfalls kämpfen, um sich für die nächste Saison zu qualifizieren. Mit Füllkrug, Malen und Sabitzer haben sie jedoch starke Spieler. Auch Bynoe-Gittens ist ein unberechenbarer Joker.

Tipp: 40:60 – Dortmund könnte mit ihrer starken Offensive die starke Abwehr von Madrid knacken.

FC Barcelona – Paris Saint Germain (10.04.2024 / 21 Uhr)

Der FC Barcelona ist nicht ganz in der Form, die sie in den Jahren mit Lionel Messi hatten. Obwohl Robert Lewandowski langsam wieder zu seiner Form findet, haben sie Schwierigkeiten, konstant erfolgreich zu sein. Im Achtelfinale haben sie den italienischen Meister Napoli besiegt, aber es war ein hartes Stück Arbeit. Paris Saint-Germain kann nicht mehr auf Messi und Neymar zählen, aber sie haben noch Kylian Mbappe, der Spiele im Alleingang entscheiden kann. Diesmal wollen sie nicht denselben Fehler wie in der Saison 2016/2017 machen, als sie einen 4:0-Heimsieg mit einem 1:6 im Rückspiel noch aus der Hand gaben.

Tipp: 50:50 – In diesem Duell kann alles passieren.



