Holt Deutschland Startplatz Nummer fünf?

Deutschland ist im Rennen um den fünften Champions-League-Startplatz für die kommende Saison vorerst ins Hintertreffen geraten. Durch die Ergebnisse in der Champions League vom Dienstag verdrängte England Deutschland zunächst auf Rang drei in der für die Startplatz-Vergabe maßgebliche Jahrestabelle der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Nach dem 2:2 von Bayern München im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal sowie dem 3:3 von Manchester City bei Real Madrid sind beide Nationen in der Rangliste zwar punktgleich (16,500), England schob sich jedoch aufgrund einer besseren Platzierung in der vergangenen Saison vorbei. Italien führt die Tabelle mit reichlich Vorsprung an.

Die beiden besten Nationen der Rangliste erhalten am Ende der Saison einen zusätzlichen Startplatz für die kommende Spielzeit in der Champions League, wenn die Königsklasse in Folge einer umfassenden Reform von 32 auf 36 Mannschaften aufgestockt wird. Jeder Sieg eines Teams bringt zwei Punkte für die Rangliste, ein Remis einen und ein Weiterkommen in die nächste Runde einen weiteren Zähler.

Mit Blick auf die Restsaison hat England mit fünf Teams in den drei UEFA-Wettbewerben leicht bessere Aussichten, Deutschland verbleiben aktuell in Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen nur drei Starter.

Der BVB trifft am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf Atletico Madrid, Bayer bekommt es im deutsch-englischen Duell in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) mit West Ham United zu tun.

