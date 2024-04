Die wichtigsten Stimmen zu den Viertelfinalspielen der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria. FC Bayern München – FC Arsenal 1:0 (0:0) Manchester City – Real Madrid 4:5 n. E. (0:1). Im Halbfinale kommt es somit zum Duell FC Bayern vs. Real Madrid (Hinspiel Dienstag, 30.04., 21 Uhr, in München; Rückspiel Mittwoch, 8. Mai, in Madrid, 21 Uhr). Sowie BVB vs. Paris SG (1. Mai in Dortmund, 7. Mai in Paris) Mit Konrad Laimer und BVB-Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer sind somit zwei ÖFB-Teamspieler im Halbfinale mit dabei. David Alaba (Real Madrid) ist nachwievor verletzt.

Hängte sich voll rein: ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer hier gegen FC Arsenal-Kapitän Odegaard. Links Musiala.

„Das ist keine Selbstverständlichkeit, auch nicht für Bayern München“

Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern München):

…über die Trainersuche: „Wir haben es jetzt schon öfter gesagt, wir befassen uns intensiv mit der Thematik. Es ist wichtig, dass wir den aus unserer Sicht richtigen Trainer verpflichten. Zu einzelnen Namen geben wir jetzt keine Stellung ab. Dazu kann ich aktuell nichts sagen.“

…über das Weiterkommen: „Es fühlt sich richtig cool an. Das ist keine Selbstverständlichkeit, auch nicht für Bayern München. Das ist ein Riesenerfolg.“

…über die Partie: „Die Mannschaft hat das gezeigt, was wir von ihr erwartet haben. Sie haben mit Leidenschaft richtig gekämpft. Und dann verdient gewonnen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns auch mehr Chancen erarbeitet. Es war eine richtig leidenschaftliche Leistung.“

…über Leroy Sane: „Es war absolut grenzwertig. Er hat jetzt nie trainieren können. Die medizinische Abteilung hat da wirklich alles unternommen. Der Leroy hat wirklich die Zähne zusammengebissen und eine super Leistung gebracht. Er kann eigentlich seit einigen Wochen nicht mehr trainieren, ist dann aber bei so Spielen irgendwie wieder da.“

Herbert Hainer (Präsident FC Bayern München) über die Partie: „Heute ist ein guter Tag für uns und den deutschen Fußball. Zwei Mannschaften im Halbfinale. Insgesamt haben wir zwei gute Spiele gesehen. Erste Halbzeit war Arsenal etwas stärker als wir, in der zweiten Halbzeit waren wir stärker. Am Ende haben wir verdient 1:0 gewonnen. Das ist natürlich toll, in den letzten Vier der Champions League zu sein.“#

"Keiner will in so einem wichtigen Spiel den ersten Fehler machen"

Konrad Laimer (Spieler FC Bayern München):

…über das Weiterkommen: „Es ist immer etwas besonderes, wenn man in das Champions League-Halbfinale kommt. Es ist ein sehr gutes Gefühl. Vor allem jetzt in unserer Situation, wo wir es auch etwas schwieriger hatten in letzter Zeit. Champions League sind wir voll da.“

…über die Partie: „Wir sind heute mit einer sehr ordentlichen Leistung verdient weitergekommen. Keiner will in so einem wichtigen Spiel den ersten Fehler machen. Auf beiden Seiten sehr abwartende Ballbesitzphasen, wo keiner dann das nötige Risiko nimmt. In der zweiten Halbzeit haben wir das besser gemacht und auch wenig zugelassen. Dann hatten wir auch die besseren Chancen. Das Tor musst du dann auch einfach machen. Am Wichtigsten ist, dass wir eine Runde weiter sind.“

Joshua Kimmich (Spieler FC Bayern München) über die Partie: „Ich fand die erste Halbzeit von beiden Mannschaften relativ nervös. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht. Waren dann die bessere Mannschaft und hatten die besseren Torchancen. Unter dem Strich auf jeden Fall ein verdienter Sieg.“

Toni Kroos (Spieler Real Madrid) über die Partie: „Wir wollten mit der Führung im Rücken natürlich weiterhin versuchen, gut zu verteidigen. Das haben wir in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Auch zweite Halbzeit, aber in der ersten Halbzeit hatten wir deutlich mehr Ballpassagen. Das wurde zweite Halbzeit immer weniger. Wir wurden dann ein Stück weit müde, weil wir viel gelaufen sind. Wir haben alles reingeworfen.

Da muss man sagen, dass das Ziel hinten raus das Elfmeterschießen war. Weil City dann deutlich näher dran war, noch ein Tor zu machen. Dementsprechend hat sich das am Ende gelohnt.“

„Elfmeterschießen ist kein Glück“

Andreas Herzog (Sky-Experte) über die Partie Manchester City – Real Madrid: „Für mich war überraschend, dass Rüdiger zum entscheidenden Elfmeter antritt. Aber er hat ihn mit der Stange reingehaut. Elfmeterschießen ist kein Glück. Gerade, wenn du nach einer Verlängerung, wo alle Spieler körperlich am Ende waren, dich da nochmal richtig konzentrieren kannst, das ist schon eine Klasse.

Manchester City war selber etwas Schuld, weil sie ab der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft waren. Dafür haben sie zu wenig Tormöglichkeiten erspielen können. Beim Elfmeterschießen hat dann Real Madrid das bessere Ende für sich gehabt. Real Madrid gegen Bayern München ist ein Top-Semifinale.“

„Heute haben sie gezeigt, dass sie auf diesem Niveau überfordert sind“

Dietmar Hamann (Sky-Experte):

…über die Partie Manchester City – Real Madrid: „Real hat heute ein Gesicht gezeigt, welches man bei ihnen selten sieht. Weil normal müssen sie nicht so viel verteidigen. Das haben sie heute machen müssen. Und das haben sie mit Bravour gemacht.“

…über die Leistung vom FC Bayern München: „Sie haben das gemacht, was sie machen müssen. Heute haben sie das gegen sehr harmlose Engländer souverän gemacht. Du kannst nur das schlagen, was vor dir steht. Besser hätten sie es nicht machen können. Arsenal einfach zu harmlos. Heute haben sie gezeigt, dass sie auf diesem Niveau überfordert sind.“

