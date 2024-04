Die UEFA hat den spanischen Fußballklub FC Barcelona aufgrund rassistischen Verhaltens einiger Fans mit einer Strafe in Höhe von 25.000 Euro belegt. Das gab die europäische Fußballunion am Donnerstag bekannt. Zudem dürfen Barcelona-Anhänger für das nächste Europapokal-Auswärtsspiel keine Tickets erwerben.

Der FC Barcelona muss 25.000 Euro bezahlen

Foto: FIRO/FIRO/SID

Während des Viertelfinal-Hinspiels in der Champions League zwischen Paris St. Germain und Barcelona war es zu den Vorfällen gekommen. Auf Videos bei Social Media ist zu sehen, wie ein Fan PSG-Spieler mit Affenlauten verunglimpfte und ein weiterer einen Nazi-Gruß zeigte. Diese Vergehen veranlassten die UEFA zur Bestrafung.

In Spanien kommt es immer wieder zu rassistischen Vorfällen in Fußballstadien. Zuletzt prangerte der frühere Dortmunder und aktuelle Real-Madrid-Profi Jude Bellingham die Umstände in Spaniens erster Liga als "schrecklich" an.

Für das Verkaufsverbot von Auswärtskarten an die Barcelona-Fans wurde eine Bewährungszeit von einem Jahr festgelegt.

