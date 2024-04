Trainer Thomas Tuchel hat seinen FC Bayern vor einer besonders tückischen Qualität des Champions-League-Gegners Real Madrid gewarnt. "Wir haben Real Madrid schon ein paar Mal gesehen und mit unseren Analysten geschaut. Wenn sie Tore erzielt oder Chancen hatten - man sieht es nicht kommen", sagte der Coach vor dem Halbfinal-Hinspiel gegen die Königlichen am Dienstag (21.00 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER).

Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Foto: AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Tuchel beschrieb das Überraschungsmoment der Spanier mit den Nationalspielern Toni Kroos und Antonio Rüdiger so: "Es ist alles unter Kontrolle, die Absicherung steht, Real Madrid scheint in Unterzahl - und fünf Sekunden später sehen Sie es plötzlich", nämlich, dass Kroos und Co. doch wieder eine Lücke gefunden haben.

"Das", sagte Tuchel, "ist höchste individuelle Qualität gepaart mit Umschaltwucht. Die technische Ausführung im Konter ist ohne Verzögerung, das scheint so natürlich zu sein, das macht sie aus." Genau deshalb sei Real "in einer Turnierform extrem gefährlich und immer in der Lage, weiterzukommen oder das Turnier zu gewinnen, weil sie die Situation genießen und schwierige Momente aushalten".

Auf diese Art hatte sich Rekordsieger Madrid bereits im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Manchester City durchgesetzt. Nach dem 3:3 in Spanien erkämpfte Real auf der Insel trotz phasenweise klarer Unterlegenheit ein 1:1 - und kam im Elfmeterschießen (3:4) weiter.

© 2024 SID