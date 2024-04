Laimer (M.) verletzte sich gegen Frankfurt

Bayern München plant im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid fest mit den angeschlagenen Matthijs de Ligt und Konrad Laimer. "Konny hat laut erster Diagnose nichts Schlimmes, Mata hat laut erster Diagnose nichts Schlimmes, so dass am Dienstag fast alle wieder an Bord sind", sagte Sportvorstand Max Eberl mit Blick auf den Kracher in der Königsklasse (21.00 Uhr Prime Video).

De Ligt und Laimer waren beim 2:1 (1:1) des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen Eintracht Frankfurt angeschlagen ausgewechselt worden. Der Niederländer hat nach Angaben von Trainer Thomas Tuchel eine Innenband-Blessur im Knie, der Österreicher eine Kapselverletzung am Knöchel - "beide so schmerzhaft, dass sie nicht weiterspielen konnten".

Tuchel klang nicht so optimistisch wie Eberl. "Wir müssen abwarten, was die Bilder sagen und hoffen, dass wir es bis Dienstag hinbekommen", sagte er.

Der Coach hofft außerdem auf die Rückkehr von Leroy Sane, Jamal Musiala und Serge Gnabry. Das Offensiv-Trio war gegen die Eintracht geschont worden. Musiala, weil er am Freitag das Training hatte abbrechen müssen, wie Tuchel erklärte: "Die Schmerzen kamen zurück."

Der Youngster dürfte aber gegen Real mitwirken können. Der genesene Gnabry ist laut Tuchel sicher dabei, bei Sane werde es wegen dessen hartnäckiger Schambein-Probleme ein Wettlauf mit der Zeit.

