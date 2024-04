FC Bayern München-Trainer Thomas Tuchel bangt vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) gegen Real Madrid um einige seiner Stars. Bei den angeschlagenen Leroy Sane (Schambein), Jamal Musiala (muskuläre Probleme), Matthijs de Ligt (Knie), Dayot Upamecano und Konrad Laimer (beide Knöchel) wusste Tuchel kurz vor dem Abschlusstraining am Montagnachmittag noch nicht, ob sie an der Einheit teilnehmen können. Es gebe gerade "bei Jamal und Leroy Last-Minute-Entscheidungen", sagte der Bayern-Coach mit Blick auf den Klassiker.

Personalprobleme: Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Foto: AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Dafür kehrt Serge Gnabry nach seinem Muskelfaserriss wieder in den Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters zurück. Auch Alphonso Davies steht nach seiner Sperre im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal wieder zur Verfügung. Fehlen werden bei Bayern sicher die verletzten Kingsley Coman, Bouna Sarr und Sacha Boey.

🗣️ #Tuchel abschließend zur Atmosphäre in der Arena: "Wir brauchen die maximale Unterstützung, um auch in Phasen, in denen wir leiden müssen, zu überstehen. Gemeinsam mit den Zuschauern müssen wir eine Atmosphäre schaffen, die uns einen Vorteil bringt."#FCBRMA #UCL #FCBayern pic.twitter.com/y2AGB7hDGt — FC Bayern München (@FCBayern) April 29, 2024

