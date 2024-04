Träumt vom Finale: Manuel Neuer

Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer hat vor dem Halbfinal-Duell mit Real Madrid bereits ein erneutes "German Endspiel" in Wembley gegen Borussia Dortmund im Hinterkopf. "Natürlich gibt es nicht mehr viele Spieler von damals, die noch spielen, aber Thomas (Müller, d. Red.) und ich können uns noch gut daran erinnern, wie großartig das war. Jetzt gilt es, alles in die Waagschale zu werfen, um wieder dorthin zu gelangen", sagte Neuer vor dem Hinspiel (21.00 Uhr/Prime Video) bei UEFA.com.

2013 hatte der FC Bayern in Wembley gegen die Borussia triumphiert (2:1). Der BVB hat elf Jahre später im zweiten Halbfinale gegen Paris St. Germain die große Chance auf das Endspiel am 1. Juni in London. Es sei "für den deutschen Fußball sehr gut, dass zwei Mannschaften im Halbfinale stehen", sagte Neuer. Eine Besonderheit sei eben "der Austragungsort" des Finals - "und die Tatsache, dass die beiden Finalisten von 2013 erneut im Halbfinale stehen".

Doch zunächst wartet auf die Bayern der Europapokal-Klassiker gegen die Königlichen. "Jeder kennt Real Madrid. Sie sind eine tolle Mannschaft und die Duelle zwischen den Bayern und Real Madrid sind mehr oder weniger die großartigsten Spiele, die man bekommen kann. Die gesamte Fußballwelt freut sich", betonte der Bayern-Keeper. Man müsse "in beiden Spielen in Topform sein und auf dem Platz alles geben, um ins Finale zu kommen".

