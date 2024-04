Halbfinal-Hinspiel-Highlight der heurigen UEFA Champions League-Saison 2023/2024 zwischen dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München, aktuell Tabellenzweiter in der Bundesliga, und dem bald 36-fachen LaLiga-Meister sowie Königsklassen-Rekord-Titelträger Real Madrid CF in der Allianz Arena in München-Fröttmaning. Dies ist das 27. Duell zwischen dem "Mia-san-Mia"-FC Bayern und den Königlichen in einem UEFA-Wettbewerb. Keine Begegnung gab es häufiger. Nachfolgend die AUFSTELLUNGEN. Alles Weitere im Ligaportal-LIVETICKER!

FC Bayern-Urgestein Thomas Müller, der in der Startelf steht, träumt mit dem FCB vom Champions League-Finaleinzug

Foto: IMAGO/Eibner

FC Bayern mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer

FC Bayern München

Startelf (4-2-3-1): Neuer (K) - Kimmich, Kim, Dier, Mazraoui - Laimer, Goretzka - L. Sané, Müller, Musiala - Kane. Trainer: Thomas Tuchel.

Real Madrid

Startelf (4-2-3-1): Lunin - Vazquez, Rüdiger, Nacho (K), Mendy - Tchouameni, Kroos - Fede Valverde, Bellingham, Rodrygo - Vinicius Jr. Trainer: Carlo Ancelotti.

Schiedsrichter: Clément Turpin/Frankreich

