Aus der Relegation in die Königsklasse: Der VfB Stuttgart hat mit Stolz auf die Qualifikation für die Champions League reagiert. "Stuttgart international – unser VfB spielt in der nächsten Saison auf der größten Bühne, die der europäische Fußball bietet", sagte Vorstandschef Alexander Wehrle: "Die Qualifikation für diesen Wettbewerb, der magische Europapokal-Nächte für alle VfB-Fans verspricht, ist das Resultat der exzellenten Arbeit aller Beteiligten."

Durch den Sieg von Borussia Dortmund im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain (1:0) steht fest, dass in der kommenden Saison fünf Klubs aus der Fußball-Bundesliga in der Königsklasse antreten dürfen. Der VfB, derzeit Tabellendritter, ist sicher dabei. Gemeinsam habe der Klub "Großartiges erreicht", so Wehrle.

Noch richtet sich der Blick der Stuttgarter laut Wehrle aber nicht auf die neue Spielzeit. "Auch wenn wir uns gemeinsam schon jetzt auf die kommende Saison freuen, wollen wir die laufende Spielzeit bestmöglich beenden und die letzten Spiele bis zur Sommerpause mit der gleichen Hingabe und Leidenschaft angehen – zum krönenden Abschluss dieser jetzt schon äußerst erfolgreichen Saison." Im Vorjahr hatte der VfB den Abstieg erst in der Relegation verhindert.

