FC Bayern München-Defensivspieler Konrad Laimer sieht dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid trotz aller Personalsorgen mit Zuversicht entgegen. "Auch wir haben enorm hohe individuelle Klasse – Real hatte im Hinspiel auch einige Probleme mit uns. Wenn wir unsere Chancen nutzen, können wir natürlich auch im Bernabeu gewinnen – ich glaube fest daran. Es ist alles drin, alles möglich. Jeder Fußballfan auf der Welt kann sich auf Mittwochabend freuen", sagte der ÖFB-Teamspieler vor dem Klassiker am Mittwoch (21 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) dem SID.

Bayern-Profi Konrad Laimer

Foto: AFP/SID/MICHAELA STACHE

Auch Laimer selbst freut sich extrem auf die brisante Partie gegen die Königlichen im legendären Santiago Bernabeu. Das seien "genau die Spiele, für die man jeden Tag hart arbeitet und von denen man schon als kleiner Junge geträumt hat. Wir wollen unbedingt ins Wembley-Stadion– das wäre das bisherige Highlight meiner Karriere." Die Bayern müssen nach dem 2:2 gewinnen, um sich den Traum vom Finale in der Königsklasse am 1. Juni in Wembley zu erfüllen.

Allerdings warnte Laimer, im Hinspiel stärkster Bayern-Akteur, vor Real um Dreh- und Angelpunkt Toni Kroos. Dies sei "die unberechenbarste Mannschaft der Welt – ein absolutes Phänomen. Man denkt in einzelnen Sequenzen in den Spielen immer wieder: Man hat viel Platz und eigentlich die Kontrolle. Dann lassen sie aber aus dem Nichts für wenige Sekunden ihre Weltklasse, die sie individuell haben, aufblitzen, überrennen dich und – zack - kassierst du ein Gegentor", sagte der 26-Jährige.

Dies sei "unglaublich", ergänzte Laimer, und sei "auch mit einem noch so genialen Matchplan schwierig zu verteidigen. Deshalb müsse man "jede Sekunde aufmerksam sein – wenn du auch nur einen Moment nicht bei der Sache bist, kannst Du schon einen Gegentreffer kassieren."

Laimer war im Sommer ablösefrei von RB Leipzig zum Rekordmeister gekommen. Er fühle sich in seiner "aktuellen Position auf dem Platz pudelwohl. Die Mannschaft und der Verein haben es mir vom ersten Tag an sehr leicht gemacht, mich hier zu integrieren." Das Hinspiel gegen Real gebe ihm "natürlich viel Selbstvertrauen", sagte Laimer, "aber es ist erst Halbzeit – wir müssen nochmal so spielen und sogar noch einmal ein paar Prozente draufpacken – das muss unser Anspruch sein."

