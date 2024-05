FC Bayern München-Routinier Thomas Müller erwartet im Champions-League-Kracher bei Real Madrid "ein Spiel auf Augenhöhe, auf Messers Schneide. Im Fußball geht es viel um Effektivität. Es geht um Millimeter, ob wir effektiv sind in den Momenten, wo wir uns Chancen herausspielen, die wir verwandeln können. That’s it", sagte der Nationalspieler vor dem Halbfinal-Rückspiel am Mittwoch (21 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) auf der Vereins-Homepage.

Zum sechsten Mal im Bernabeu: Thomas Müller

Foto: AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Der FC Bayern muss nach dem 2:2 im Hinspiel bei den Königlichen gewinnen, um sich den Traum vom Finale in Wembley am 1. Juni zu erfüllen. "Jetzt geht es darum", so Müller, "dass wir das Ganze in Madrid über die Ziellinie bringen." Real um Toni Kroos sei "brandgefährlich, aber auch bespielbar. Ob sie schlagbar für uns sind, entscheidet, ob wir den Ball reinschießen oder nicht."

Für Müller wird es im 151. Champions-League-Spiel für die Bayern bereits der sechste Auftritt im legendären Bernabeu sein. Er finde das Stadion "faszinierend. Du bist in einem Wohngebiet, gehst um die nächste Häuserecke und plötzlich steht da ein 80.000-Zuschauer-Stadion. Der Fußball ist in Madrid etwas ganz Wichtiges. Das merkst du auch bei solchen Spielen. Für mich persönlich ist das leistungsanstachelnd", betonte der Nationalspieler.

Gleichzeitig hofft Müller auch auf die lautstarke Unterstützung der eigenen Fans in Madrid. "Gerade dann, wenn du denkst, das Stadion gehört Real Madrid, ist es besonders wichtig, dass die unbeugsamen Bajuwaren auftauchen und dem weißen Rund einen roten Klecks verleihen", sagte er. Der FC Bayern habe es "dort schon öfter erlebt, insbesondere, als wir 2012 im Elfmeterschießen weitergekommen sind, da war die ganze Kurve da. Es wird definitiv ein wichtiger Faktor sein."

