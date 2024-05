Kommt es zur Final-Neuauflage in Wembley?

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Borussia Dortmund steht im Finale der Champions League in Wembley - und deutsche Fans können das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Das ZDF überträgt die Partie im Londoner Fußballtempel am 1. Juni live. Zudem ist das größte Spiel der jüngeren Dortmunder Vereinsgeschichte auch in voller Länge bei DAZN zu sehen.

Ab 19.20 Uhr geht das ZDF mit seiner Vorberichterstattung auf Sendung - Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr. Entweder trifft der BVB in Wembley auf Real Madrid, oder es kommt zur Neuauflage des deutschen Finales von 2013 gegen Bayern München an gleicher Stelle. Damals gewannen die Bayern mit 2:1 und verhinderten den zweiten Dortmunder Champions-League-Titel nach 1997.

