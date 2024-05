Real-Profi Toni Kroos im Hinspiel

Trainer Thomas Tuchel von Bayern München hat vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid (21.00 Uhr/DAZN) noch einmal eindringlich vor Nationalspieler Toni Kroos gewarnt. "Toni ist ein Schlüsselspieler - seit Jahren", sagte Tuchel über den 34-Jährigen, der 2014 aus München zu den Königlichen gewechselt war.

Was Kroos leiste, könne man "gar nicht hoch genug bewerten", schwärmte Tuchel weiter. "Er geht mühelos mit dem Druck um, dieses Trikot zu tragen und für diesen Klub auf diesem Niveau zu spielen." Der Mittelfeldspieler habe "Trophäen eingesammelt ohne Ende. Er dominiert Fußballspiele auf seine eigene, feine Art und Weise."

Was Fußballfachmann Tuchel am besten gefällt und er zugleich am meisten fürchtet: Wie Kroos sich "seinen eigenen, kleinen Raum halblinks sucht, wie er von dort den Rhythmus vorgibt. Das ist eine Gabe. Wir hoffen, dass wir ein bisschen das Sandkorn sind in seiner Passmaschinerie."

Im Hinspiel (2:2) gelang das nur bedingt: Kroos spielte überragend und bereitete das 0:1 durch Vinicius Junior mit chirurgischer Präzision vor.

