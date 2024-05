Edin Terzic (r.) und Mats Hummels

Nach ihrem großen Abend in Paris sind Borussia Dortmunds Helden am Mittwochmittag von zahlreichen Fans am Flughafen empfangen worden. Um kurz nach 13 Uhr landete die Sondermaschine EW1909 in Dortmund, auf dem Weg zum Mannschaftsbus wurde das Team für den Einzug ins Finale der Champions League ausgiebig gefeiert. Besonders laut wurden Trainer Edin Terzic und Mats Hummels begrüßt, der Siegtorschütze zum 1:0 (0:0) im Halbfinal-Rückspiel bei Paris St. Germain.

Terzic nahm sich noch ein wenig Zeit für Autogramme, die Spieler machten sich gut gelaunt und müde auf den Heimweg, allesamt gekleidet in das dunkle Ausgeh-Outfit des BVB - die meisten zudem versteckt hinter einer dunklen Sonnenbrille. Um 13.45 Uhr rollte der schwarzgelbe Bus mit der Aufschrift "Heja BVB" vom Flughafengelände.

Der BVB war als Außenseiter in das Halbfinale gegen PSG gegangen, durch zwei 1:0-Siege steht das Team nun erstmals seit 2013 im Endspiel der Königsklasse. Wie damals steigt das Finale in Wembley, und wie damals könnte es gegen den FC Bayern gehen. Am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) spielt der deutsche Rekordmeister sein Rückspiel bei Real Madrid, im Hinspiel hatten die Münchner ein 2:2 erreicht.

