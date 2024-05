Leverkusen ist im Finale der Europa League

Foto: AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Mit dem Einzug von Bayer Leverkusen in das Finale der Europa League stehen erstmals seit 22 Jahren wieder zwei deutsche Teams gleichzeitig in den Endspielen der beiden wichtigsten Europacup-Wettbewerbe. Der deutsche Fußball-Meister löste sein Ticket für das Endspiel am Donnerstag gegen die AS Rom, in der Champions League hatte sich bereits am Dienstag Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain für das Finale der Königsklasse qualifiziert.

Insgesamt war die Bundesliga damit nun in sechs Spielzeiten in den beiden höchsten Europacup-Endspielen gleichzeitig vertreten, zuletzt in der Saison 2001/02 - auch damals hießen die Finalteilnehmer Leverkusen und Dortmund, allerdings mit vertauschten Rollen. Beide Mannschaften gingen damals leer aus. Während Bayer sich in der Champions League Real Madrid geschlagen geben musste (1:2), verlor der BVB im UEFA CUP mit 2:3 gegen Feyenoord Rotterdam.

Erst seit 2009/2010 heißt der zweithöchste Wettbewerb Europa League. Vorläufer der Champions League war bis 1992 der Europapokal der Landesmeister.

2023/24: Borussia Dortmund gegen Real Madrid (CL), Bayer Leverkusen gegen Atalanta Bergamo (EL)

2001/02: Bayer Leverkusen gegen Real Madrid (1:2/CL), Borussia Dortmund gegen Feyenoord Rotterdam (2:3/UEFA CUP)

1996/97: Borussia Dortmund gegen Juventus Turin (3:1/CL), Schalke 04 gegen Inter Mailand (1:0, 4:2 n.E./UEFA CUP)

1981/82: Bayern München gegen Aston Villa (0:1/Landesmeister), Hamburger SV gegen IFK Göteborg (0:1, 0:3/UEFA CUP)

1979/80: Hamburger SV gegen Nottingham Forest (0:1/Landesmeister), Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach (2:3, 1:0/UEFA CUP)

1974/75: Bayern München gegen Leeds United (2:0/Landesmeister), Borussia Mönchengladbach gegen FC Twente (0:0, 5:1/UEFA CUP)

© 2024 SID