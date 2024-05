Aurelien Tchouameni (M.) im Halbfinale gegen die Bayern

Der spanische Fußball-Meister Real Madrid muss im Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund auf den defensiven Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni verzichten. "Er fällt definitiv aus, sollte für die EM aber wieder fit sein", sagte Trainer Carlo Ancelotti am Freitag über den Franzosen.

Tchouameni hatte sich beim 2:1 gegen Bayern München im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse am linken Fuß verletzt. Der 24-Jährige war schon im Oktober mit einer ähnlichen Verletzung sechs Wochen lang ausgefallen.

Das Finale in Wembley findet am 1. Juni statt. Das erste EM-Spiel der Franzosen steigt am 17. Juni gegen Österreich in Düsseldorf.

