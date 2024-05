Atalanta Bergamo hat dem österreichischen Fußball-Vizemeister FC Red Bull Salzburg in der UEFA-Champions-League-Qualifikation eine Runde erspart. Weil der Europa-League-Sieger in der Serie A nach dem 3:0-Heimsieg am Sonntag gegen den FC Turin auf Platz drei oder vier beenden wird, brauchen die Roten Bullen aus der Mozartstadt im Sommer nicht in der zweiten, sondern erst in der dritten von vier Quali-Runden einsteigen.

CL-Quali-Start für Salzburger nach Bundesliga-Auftakt-Wochenende

Wäre Atalanta nur Fünfter geworden, hätte auch der Serie-A-Sechste AS Roma in der Königsklasse gespielt.

Statt sechs "Tickets" für Italien erhält nun Portugals Vizemeister Benfica Lissabon einen Champions-League-Fixplatz. Demzufolge rücken die Salzburger, die eigentlich bereits Ende Juli (23./24. und 30./31. Juli) in der zweiten Rundes des Ligaweges in die Ausscheidung eingestiegen wären, nach.

Somit steigt die Mannschaft um den neuen Trainer Pepijn Lijnders (siehe Beitrag) nunmehr erst am 6./7. bzw. 13. August ein - nach dem Bundesliga-Start am ersten August-Wochenende (02. - 04.08.).

