Mittlerweile ist die Titelentscheidung in fast allen europäischen Beletagen gefallen - in der Wertung der Top 20 der UEFA scheint nun natürlich auch der hiesige Doublesieger SK Sturm Graz auf. Ebenfalls mit dabei sind die ganz großen "Kaliber" wie Manchester City, Real Madrid oder Paris Saint-Germain, die allesamt UEFA Champions League-Gegner der "Blackies" werden können, Überflieger Bayer 04 Leverkusen und "alte Bekannte" für die Murstädter wie FC Midtjylland, Sporting CP (EL-Gruppenphase) und Co. Ein meisterlicher Überblick!

Am 29. August erfahren die "Schwoazn", wer ihnen in der Gruppenphase der Königsklasse gegenübersteht... Im ersten Topf etwa finden sich die Top-Teams wie Manchester City, der FC Bayern München sowie die beiden aktuellen Finalisten Real Madrid und Borussia Dortmund.

SK Sturm mitten drin im Konzert der Größten

UEFA-Ranking Land Meister #1 England Manchester City CF #2 Italien Inter Mailand #3 Spanien Real Madrid CF #4 Deutschland Bayer 04 Leverkusen #5 Frankreich Paris Saint-Germain #6 Niederlande PSV Eindhoven #7 Portugal Sporting CP #8 Belgien Club Brügge #9 Türkei Galatasaray Istanbul #10 Tschechien Sparta Prag #11 Schottland Celtic Glasgow #12 Schweiz Young Boys Bern #13 Österreich SK Sturm Graz #14 Norwegen FK Bodø/Glimt #15 Dänemark FC Midtjylland #16 Griechenland PAOK Saloniki #17 Israel Maccabi Haifa #18 Ukraine Schachtar Donezk #19 Serbien Roter Stern Belgrad #20 Kroatien Dinamo Zagreb