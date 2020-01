Paderborn gibt nächsten Spieler ab: Gueye wechselt zum KSC

Details Donnerstag, 30. Januar 2020 17:00

Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat für einen weiteren aussortierten Spieler einen Abnehmer gefunden. Die Ostwestfalen geben Babacar Gueye an den Karlsruher SC ab. Bei dem Zweitligisten unterschrieb der Stürmer, der in der laufenden Saison unter Trainer Steffen Baumgart lediglich in drei Bundesliga-Spielen zum Einsatz kam, einen Vertrag bis Sommer 2021. Jetzt Fußballreise buchen!

Babacar Gueye wechselt vom SC Paderborn nach Karlsruhe

Zuvor hatte der Klub bereits die Abgänge von Torwart Michael Ratajczak (Hannover 96) sowie der Mittelfeldspieler Cauly Oliveira Souza (MSV Duisburg) und Marcel Hilßner (Hallescher FC) bekannt gegeben.

SID

