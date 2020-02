Wunderkind, Tormaschine, Phänomen – Erling Braut Haaland

Details Montag, 03. Februar 2020 18:39

In den letzten 20 Jahren hat sich eine Ära entwickelt, die ihres Gleichen sucht. Spieler und „Ball-Künstler“ wie ein Lionel Messi und ein Cristiano Ronaldo haben unsere Fußballwelt geprägt wie nie zuvor. Doch diese Ära geht langsam, aber sicher ihrem Ende zu. In den Geschichtsbüchern werden diese beiden Ausnahmespieler wohl einen Großteil der Kapitel beherrschen, doch dieses Buch ist noch lange nicht zu Ende geschrieben. Die Welt sucht ihre neuen Helden und es gibt doch schon den einen oder anderen Kandidaten, der die nächsten Seiten und Kapitel des Geschichtsbuchs beeinflussen könnte. Suchst du nach genialen Online-Spielen? Dann informiere dich über die besten Online Casinos in Österreich und gewinne mit etwas Glück.



Erling Braut Haaland bricht einen Rekord nach dem anderen

Erling Braut Haaland wird mit seinen 19 Lenzen bereits als Phänomen und Wunderkind bezeichnet. Diese Prädikate wurden Mitte der 2000er Jahre auch einem gewissen Lionel Messi zugeordnet. Zwar liegen zwischen den beiden fußballerisch wohl noch Welten, doch auch ein Messi wurde damals mit einem Ronaldinho verglichen und konnte diesem Vergleich kaum gerecht werden. Heute wissen wir es besser und selbst ein Künstler wie Ronaldinho schwärmte schon damals von dem kleinen Argentinier, den sie „La Pulga, den kleinen Floh“ nannten. Vielleicht ist Haaland einer dieser neuen Helden, die die nächsten Seiten des Geschichtsbuchs des Fußballs prägen. Sein kometenhafter Aufstieg begann wohl schon mit seiner Geburt im englischen Leeds im Jahr 2000, als sein Vater damals als eher durchschnittlicher Fußballprofi von Leeds United zum damals noch durchschnittlichen Klub Manchester City gewechselt war.

Mit 13 Jahren zeigte Erling Haaland bereits, dass er ein Stück über seinen gleichaltrigen Kollegen zu stehen schien. Denn der junge Blonde spielte bereits in der U16 des FK Bryne, einem Klub im Südwesten Norwegens. In 15 Einsätzen erzielte der Jungspund ebenso viele Tore. 2015 war Haaland schon im Kader der U19 und zeigte weiterhin seine außergewöhnliche Torgefährlichkeit. Sein Debüt im Profifußball feierte der damals erst 15-Jährige am 12. Mai 2016 bei einer 0:1-Heimniederlage des FK Bryne, als er in Minute 69 eingewechselt wurde. 2017 führte ihn sein Weg von Bryne zum FK Molde, wo er zunächst in der zweiten Mannschaft in vier Spielen zwei Treffer erzielen konnte. Noch im selben Jahr wurde der 17-Jährige Erling von einem gewissen Ole Gunnar Solskjaer in die erste Mannschaft hochgezogen und konnte in 39 Spielen 14 Tore erzielen. In Salzburg wurde man deshalb auch gleich auf den Torjäger aufmerksam und holte ihn 2018 in die Mozartstadt. Der Rest ist bekannt.

Seit Januar 2020 kickt der 1,94 Meter große Erling Haaland bei Borussia Dortmund und wurde gegen den FC Augsburg beim Stand von 1:3 in der 56. Spielminute eingewechselt und führte den BVB mit einem Dreierpack zu einem 5:3-Erfolg. Damit war Haaland der zweitjüngste Profi in der Geschichte der Deutschen Bundesliga, der einen Hattrick erzielen konnte. Im zweiten Spiel gegen den 1. FC Köln blieben dem Stürmer zehn Minuten weniger zur Verfügung um weitere zwei Treffer zu erzielen. Am vergangenen Samstag durfte Haaland sein Startelf-Debüt feiern und traf erneut doppelt. Somit hatte der Norweger in drei Spielen nicht weniger als sieben Tore erzielt und war noch kein einziges Mal über die volle Distanz von 90 Minuten gegangen. Der BVB verbuchte in den letzten drei Spielen dreimal fünf eigene Treffer und davon gehen sieben auf das Konto des Neuzugangs Erling Braut Haaland. Das neue Wunderkind wurde damit zum ersten Spieler der Bundesligageschichte, dem fünf Tore in den ersten zwei sowie sieben Treffer in den ersten drei Spielen gelangen.

Deutsche Bundesliga Liveticker

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten