Klopp lobt BVB für Can-Transfer: "Passt wie die Faust aufs Auge"

Teammanager Jürgen Klopp vom Champions-League-Sieger FC Liverpool hat seinen Ex-Klub Borussia Dortmund für die Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Emre Can gelobt. "Ich freue mich für den BVB und Emre Can. Das ist eine Win-win-Situation", sagte Klopp der Bild-Zeitung: "Emre ist bei einem Klub, der wie die Faust aufs Auge zu ihm passt." Jetzt Fußballreise buchen!

Klopp spricht über Ex-Liverpool-Spieler Emre Can

Can war am vergangenen Freitag für angeblich rund 25 Millionen Euro vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin nach Dortmund gewechselt. Bei Juve hatte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler zuletzt keine Rolle mehr gespielt. Klopp schwärmte hingegen von Can, mit dem er bereits in Liverpool zusammengearbeitet hatte: "Der BVB hat einen Top-Jungen, einen tollen, vielseitigen Fußballer mit einer überragenden Einstellung."

Den Dortmundern, die er 2011 zur Meisterschaft und 2012 zum Gewinn des Doubles geführt hatte, traue Klopp daher "in der Rückrunde mit Can und Haaland noch einiges zu". Der norwegische Stürmer Erling Haaland war ebenfalls im Wintertransferfenster zum BVB gewechselt und erzielte in seinen ersten drei Bundesligaspielen schon sieben Tore.

