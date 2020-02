Details Sonntag, 09. Februar 2020 09:40

Entwarnung bei Robin Koch: Der Nationalspieler des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat im Punktspiel am Samstag gegen die TSG Hoffenheim (1:0) "nur" eine Platzwunde erlitten. "Es sieht so aus, als ob alles in Ordnung ist", sagte SC-Trainer Christian Streich: "Ich habe mit ihm gesprochen. Da hat er gesagt, dass es ihm gut geht." Jetzt Fußballreise buchen!

Robin Koch erlitt gegen Hoffenheim eine Platzwunde

Der 23 Jahre alte Koch, der Ende Januar kurz vor einem Wechsel zu RB Leipzig stand, musste im badischen Duell nach einer knappen halben Stunde vom Platz. Der Innenverteidiger war nach einem Zweikampf mit dem Hoffenheimer Diadie Samassekou mit dem Kopf an eine Werbebande geprallt.

SID

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten