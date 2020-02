Nach Magen-Darm-Erkrankung: Dost in Dortmund wieder im Eintracht-Kader

Details Donnerstag, 13. Februar 2020 12:55

Stürmer Bas Dost kehrt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im Auswärtsspiel bei Vizemeister Borussia Dortmund in den Kader des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt zurück. Das bestätigte SGE-Trainer Adi Hütter, der am Dienstag seinen 50. Geburtstag feierte, am Donnerstag. "Bas Dost hat die ganze Woche trainiert. Außer den Langzeitverletzten habe ich alle Mann an Bord", sagte Hütter. Jetzt Fußballreise buchen!

Stürmer Bas Dost kehrt nach Magen-Darm-Erkrankung zurück

Geht es nach der Statistik, hilft dem Österreicher auch Rückkehrer Dost wahrscheinlich nichts in Dortmund. Die Auswärts-Bilanz der Eintracht beim BVB in den letzten zehn Jahren ist niederschmetternd. Acht Niederlagen aus acht Spielen, nur sechs geschossene Tore. "Morgen brauchen wir einen überragenden Tag, wenn wir die Statistik der letzten zehn Jahre verändern wollen", betonte Hütter.

Ob Dost direkt eine Option für die Startelf ist, ließ sich Hütter nicht entlocken. "Ich habe viele Ideen und viele Vorstellungen, und eine davon werde ich morgen ziehen", sagte Hütter: "Mehr verrate ich nicht." Denkbar ist daher auch erneut eine eher defensivere Ausrichtung mit dem formstarken Andre Silva als einziger Spitze.

