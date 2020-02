Bosz gibt Entwarnung bei Volland

Details Freitag, 21. Februar 2020 13:40

Trainer Peter Bosz hat nach der verletzungsbedingten Auswechslung seines Toptorschützen Kevin Volland im Europa-League-Spiel gegen den FC Porto (2:1) Entwarnung gegeben. "Kevin war am Morgen im MRT", sagte der 56-Jährige am Freitag: "Es ist nichts kaputt." Der 27-Jährige war in der Nachspielzeit nach einem harten Foul von Porto-Verteidiger Marcano ausgewechselt und von Betreuern gestützt in die Kabine gebracht worden.

Bosz und Bayer müssen am Sonntag gegen Augsburg ran

Sein Einsatz im "wichtigen Spiel" gegen den FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) ist aber fraglich. "Wir müssen kurzfristig schmerzabhängig gucken, ob es am Wochenende geht", sagte Bosz: "Das kann ich jetzt noch nicht sagen." Offen ist zudem der Einsatz von Moussa Diaby, der weiter auf Abruf auf die Geburt seines ersten Kindes wartet. Karim Bellarabi hat seine Erkältung auskuriert und kehrt in den Kader zurück.

SID

