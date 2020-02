Saison-Aus für Bayer-Ass Volland

Details Montag, 24. Februar 2020 14:20

Saison-Aus für Angreifer Kevin Volland vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen: Der 27-Jährige erlitt im Europa-League-Spiel am vergangenen Donnerstag gegen den FC Porto (2:1) einen Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk und fällt nach Vereinsangaben drei Monate aus. Jetzt Fußballreise buchen!

Schock in Leverkusen: Saison-Aus für Volland

Volland reiste bereits nach München, um in der Schön Klinik Harlaching operiert zu werden. Anschließend wird der gebürtige Allgäuer sein Reha-Programm in Leverkusen beginnen. Der Ex-Hoffenheimer hatte in dieser Saison in der Bundesliga neun Treffer erzielt und neun weitere Tore vorbereitet. Er war damit fünfterfolgreichster Scorer im Fußball-Oberhaus.

Bereits am Sonntag hatte Bayer-Coach Peter Bosz betont: "Er wird lange ausfallen. Es sieht nicht gut aus." Volland war gegen Porto nach einem üblen Tritt von FCP-Verteidiger Marcano ausgewechselt und von Betreuern gestützt in die Kabine gebracht worden.

SID

