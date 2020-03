Details Freitag, 06. März 2020 13:10

Mittelfeldspieler Sebastian Rode steht vor einer Rückkehr in den Kader des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Der 29-Jährige, der das Pokal-Viertelfinale gegen Werder Bremen (2:0) wegen einer Magen-Darm-Erkrankung verpasst hatte, wird laut Trainer Adi Hütter das Abschlusstraining für das Punktspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) absolvieren. Jetzt Fußballreise buchen!

Sebastian Rode steht wieder im Kader der Frankfurter

Dem Gegner zollte Hütter indes großen Respekt. "Das ist eine der stärksten Mannschaften der Liga, sie sind in der jetzigen Verfassung ein Mitfavorit auf den Titel", sagte Hütter. Eine Leistung wie bei der "schlimmen Niederlage" in der Vorsaison, als die Eintracht in Leverkusen 1:6 verloren hatte, "darf uns nicht nochmal passieren".

SID

