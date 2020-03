Streich: Nicht jeder sollte bei Corona "seinen Senf dazu geben"

Details Donnerstag, 12. März 2020 15:30

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat in den Diskussionen um das Coronavirus Zurückhaltung gefordert. "Ich habe keine Lust, dass jeder seinen Senf dazu gibt und meint, entscheiden zu können, was richtig für die Allgemeinheit ist. Wir sollten die Experten machen lassen", sagte der 54-Jährige vor dem Punktspiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und betonte: "Fußball ist jetzt zweitrangig." Jetzt Fußballreise buchen!

Streich fordert Zurückhaltung beim Thema Coronavirus

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus werden alle Bundesliga-Spiele des 26. Spieltags ohne Zuschauer in den Stadien ausgetragen, für Streich werde dies "komisch", wie er sagte: "Es ist ungewohnt, wenn jemand ruft und es in so einer leeren Betonschüssel widerhallt."

SID

