Flick: FC Bayern vor "Mentalitätsspiel" bei Union

Freitag, 13. März 2020

Trainer Hansi Flick sieht Bayern München angesichts leerer Ränge wegen der Corona-Pandemie bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor einem "Mentalitätsspiel". Wegen des Zuschauerausschlusses erwarte er "kein Fußballspiel wie man es eigentlich kennt", sagte der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters, "man hat keine eigenen Fans, keine Atmosphäre". Jetzt Fußballreise buchen!

Hansi Flick erwartet ein "Mentalitätsspiel"

Dass sich mit Thiago bereits einer seiner Profis vehement gegen die Austragung der anstehenden Bundesliga-Spiele ausgesprochen hat, ficht Flick nicht an. "Wir werden den Spieltag angehen, das ist unser Job - auch wenn der ein oder andere vielleicht anders darüber denkt", sagte er. Thiago sei jedoch selbstverständlich "frei" in seiner Meinungsäußerung. Eine Tendenz zur Verweigerung sieht Flick in seinem Team nicht.

Grundsätzlich war dem Bayern-Trainer der Frust über die Lage anzumerken. "Die Mannschaft hat bis jetzt eine sensationelle Rückrunde gespielt, das Triple scheint im machbaren Bereich", sagte er angesichts eines möglicherweise drohenden Saison-Abbruchs, "aber darauf kommt es nicht an, sondern darauf, uns der sozialen Verantwortung zu stellen in dieser - wie die Bundeskanzlerin gesagt hat - außergewöhnlichen Situation."

Auf die Frage, wie er wegen der angekündigten Aussetzung des Spielbetriebs ab Dienstag in der zu erwartenden Pause mit seinem Team verfahren wolle, sagte Flick: "Wir müssen irgendwie kucken, dass wir die Mannschaft fit halten."

SID

