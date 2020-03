Gentner: "Es ist definitiv kein Urlaub"

Details Montag, 16. März 2020 12:45

Routinier Christian Gentner von Fußball-Bundesligist Union Berlin geht in der augenblicklichen Coronavirus-Krise mit Gelassenheit, aber auch mit dem nötigen Ernst an die Sache. "Ich bin weit davon entfernt, dass mich das Ganze in Panik versetzt", sagte der 34-Jährige dem kicker, "aber ich nehme es auch nicht nur geschäftsmäßig zur Kenntnis."

Christian Gentner will die Zeit sinnvoll nutzen

Das Training beim Bundesliga-Aufsteiger aus Köpenick wurde bis einschließlich Donnerstag ausgesetzt, die Liga ruht zunächst bis zum 2. April. "Vom Trainingsteam haben wir aber alle individuelle Trainingspläne bekommen. Es ist definitiv kein Urlaub. Wir müssen die Zeit nutzen, um ein bisschen Abstand zu bekommen und die Zeit mit der Familie zu verbringen", meinte der Ex-Profi vom VfB Stuttgart.

SID

