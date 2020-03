Details Montag, 16. März 2020 15:25

Fußball-Nationalspieler Lukas Klostermann von Bundesligist RB Leipzig will in der Coronavirus-Pandemie finanzielle Unterstützung leisten. Der Abwehrspieler von RB Leipzig fragte seine Follower in den Sozialen Netzwerken um Tipps, wen er im Zuge der Krisensituation mit Spenden unterstützen könnte.

"Kennt ihr Stiftungen oder Organisationen, die bei der Bekämpfung/Eindämmung/Behandlung des Corona-Virus ganz besonders Unterstützung gebrauchen können", fragte der Abwehrspieler bei Instagram.

Wegen der Coronaviruskrise finden derzeit bei RB Leipzig bis Ende der Woche nur individuelle Trainingseinheiten statt.

SID

