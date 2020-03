Bayer schickt Profis ins "Home Office"

Details Mittwoch, 18. März 2020 14:55

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat auf die Coronakrise und die damit verbundene Spielpause reagiert und die Profis bis auf Weiteres in das "Home Office" geschickt. Die Geschäftsführer Fernando Carro und Rudi Völler verabschiedeten die Profis am Mittwoch, allen Spielern wurden individuelle Trainingspläne mitgegeben, um sich fit zu halten.

Die Bayer-Profis müssen sich individuell fit halten

Verschiedene Bundesligisten haben mittlerweile ihre Spieler in einen Kurzurlaub geschickt, darunter Borussia Dortmund, Schalke 04, der 1. FC Köln, der VfL Wolfsburg, der FSV Mainz 05, die TSG Hoffenheim, Union Berlin und Fortuna Düsseldorf.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte nach einer Mitgliederversammlung aller 36 Profiklubs am Montag einen Stopp der Meisterschaft bis vorerst 2. April verkündet. Wahrscheinlich wird die Pause allerdings noch länger andauern. Am Dienstag war die paneuropäische Europameisterschaft in zwölf Ländern durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) um ein Jahr verschoben worden.

SID

