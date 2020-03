Dem früheren Nationalspieler Arne Friedrich (40) steht beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC offenbar eine Beförderung bevor. Der unter Ex-Trainer Jürgen Klinsmann installierte "Performance Manager" soll nach Informationen der Bild-Zeitung zum Sportdirektor aufsteigen.

Die Beförderung winkt: Arne Friedrich

"Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit, würden gerne mit Arne weitermachen und ihn auf eine andere Position heben", sagte Sport-Geschäftsführer Michael Preetz: "Mit Arne habe ich einen sehr engen Austausch. Er ist ja bei uns schon jeden Tag auf dem Trainingsplatz, soll als Bindeglied zwischen Mannschaftskabine und Klub-Führung fungieren."

Der ehemalige Profi war mit Klinsmann, dessen Engagement nach nur 76 Tagen ein abruptes Ende mit unversöhnlichem Abschied fand, nach Berlin gekommen. Bisher hatte Friedrich, der auch als Spieler von 2002 bis 2010 für die Hertha gespielt hatte, mit den Berlinern eine Vereinbarung bis zum Saisonende getroffen.

"Wir äußern uns generell nicht zu solchen Gerüchten. Das möchten wir auch gerne so beibehalten. Zudem ist es so, dass unsere Transferplanung Richtung Sommer vor dem Hintergrund der aktuellen Situation momentan stillsteht", sagte Preetz. In den letzten Spielen vor dem durch die Coronavirus-Pandemie erzwungenen Liga-Stopp hatte Hertha-Torwart Rune Jarstein (36) geschwächelt und sogar seinen Stammplatz an Thomas Kraft (31) verloren.