Der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Christian Seifert (50), kündigte in einer Video-Pressekonferenz in Frankfurt entsprechende Pläne an. Demnach soll in der Bundesliga ab Mai wieder Fußball gespielt werden - trotz des Coronavirus. Außerdem sehe der Plan vor, dass die Saison bis zum 30. Juni beendet werden soll. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass irgendwann wieder eine neue Spielzeit beginnen würde.

Die Bundesliga soll bald wieder starten!

Die Vereine wollen die aktuelle Saison unbedingt zu Ende spielen. Es geht um sehr viel Geld aus dem TV-Vertrag. Die Einnahmenverluste durch fehlende Zuschauer sind zwar mitunter groß, doch Spiele ohne Zuschauer sind immer noch besser als eine komplette Absage der Liga. So sehen es alle Profiklubs.

„Wir als Bundesliga freuen uns darauf, wenn wir den Menschen zu gegebener Zeit wieder ein kleinen Stückchen Normalität zurückbringen können.“ Mit diesen Worten schloss DFL-Boss Christian Seifert seine Ansprache bei der PK der Deutschen Fußball-Liga.

Nach BILD-Informationen gibt es zwei Szenarien für den Liga-Neustart: Entweder am ersten Mai-Wochenende (1.-3.Mai) oder eine Woche später (8.-10. Mai). Dazu gibt es eine Mediziner-Task-Force, die einen Leitfaden entwickeln soll, wie sich Trainings- und Spielbetrieb in Zeiten der Corona-Krise umsetzen lassen.