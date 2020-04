Torhüter Markus Schubert vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat in Zeiten der Coronakrise dem ältesten Fanklub der Gelsenkirchener mit einem Besuch große Freude bereitet. Der 21-Jährige hat für die Mitglieder des Klubs "WohlAuf Blau Weiß", die im Johanniter-Stift Gelsenkirchen leben, selbst Muffins gebacken, und diese persönlich – unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsmaßnahmen – per Flaschenzug an die Bewohner übergeben.

Markus Schubert besucht Schalke-Fan-Klub im Altenheim

Zudem organisierte Schubert, der Alexander Nübel als Nummer eins im Schalker Tor abgelöst hat, Bettwäsche aus dem Schalke Fanshop und spendete diese ans Altenheim. Eine eigens engagierte Näherin soll daraus S04-Mundschutzmasken nähen. Außerdem spendete Schubert einen beträchtlichen Geldbetrag an den Johanniter-Stift.

SID