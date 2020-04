Der Hamburger Senat hat einen Nothilfefonds für den Sport in Höhe von fünf Millionen Euro beschlossen. Mit den nicht rückzahlbaren Zuschüssen sollen Vereine in der Coronakrise unterstützt werden. Präsident Jürgen Mantell vom Hamburger Sportbund (HSB) sprach von einem "beeindruckenden Signal" an den organisierten Sport.

Hamburger Senat beschließt Nothilfefonds für den Sport

Laut Sportsenator Andy Grote ist eine Aufstockung der Summe möglich. "Mit der Hilfe der Stadt wird der Sport wieder auf die Beine kommen und seine gesellschaftlichen und sozialen Funktionen für die Stadt erfüllen, wenn wir alle wieder gemeinsam Sport treiben können", sagte Mantell.

Als weitere Förderoptionen stehen eine Soforthilfe und ein Sportförderkredit zur Verfügung.

SID