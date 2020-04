Caster Semenya hat Fußball-Star Cristiano Ronaldo in dessen Spezialdisziplin geschlagen. Die zweimalige 800-m-Olympiasiegerin wies Ronaldo mit 176 Crunches in 45 Sekunden bei der vom Fußball-Weltstar ausgerufenen Bauchmuskel-Challenge locker in die Schranken. "Nicht schlecht für einen Sonntag", kommentierte die 29-jährige Südafrikanerin bei Instagram.

Caster Semenya schlägt Ronaldo in Bauchmuskel-Challenge

"Kannst du da mithalten und meinen Rekord brechen?" Mit diesen Worten hatte Ronaldo (Juventus Turin) seine Follower herausgefordert und selbst mit 142 Crunches vorgelegt.

Auch Stürmer Erling Haaland von Borussia Dortmund nahm an der Challenge teil. Mit seinen 124 Wiederholungen kann der 19-Jährige Caster Semenya allerdings nicht annähernd das Wasser reichen.

SID