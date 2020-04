Werder Bremens Profi Josh Sargent sorgt sich angesichts der Coronavirus-Pandemie um seine Familie in den USA. "Es ist gerade eine schwere Zeit für Amerika und die ganze Welt. Ich bete dafür, dass es allen gut geht, die ich kenne", sagte der Stürmer des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag in einer Online-Medienrunde.

Sargent: "Es ist eine schwere Zeit für Amerika"

"So weit ich weiß, sind aber alle noch gesund", fügte der 20-Jährige hinzu, der aus der Stadt O'Fallon im Bundesstaat Missouri stammt. Die USA sind mit über 600.000 bestätigten Fällen das mit weitem Abstand am stärksten vom Coronavirus betroffene Land.

SID