Österreich erwägt für Mitte Mai die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der wegen der Coronakrise seit dem 8. März unterbrochenen Fußball-Bundesliga. Das bestätigte Ligachef Christian Ebenbauer am Donnerstag. "Ich persönlich halte das für absolut realistisch", sagte Ebenbauer, der Geisterspiele ebensowenig ausschließt wie ein reguläres Saisonfinale Ende Juni.

Der LASK führt derzeit die Tabelle in Österreich an

Die Mannschaften sollen in der kommenden Woche das Training in Gruppen von jeweils sechs Spielern wieder aufnehmen. Zehn Spieltage vor Ende der Saison führt der Linzer ASK mit drei Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger RB Salzburg die Tabelle der ersten Liga an.

SID