Der offizielle Restart-Termin der deutschen Bundesliga steht fest. So haben die 36 Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga am heutigen Donnerstag im Rahmen einer außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung per Videokonferenz die Wiederaufnahme des Spielbetriebs besprochen. Demnach wurde der 16. Mai als genaues Datum festgelegt.

Damit orientiere sich die DFL am Wortlaut der Entscheidung von Bund und Ländern, wonach „ab der zweiten Mai-Hälfte“ eine Rückkehr von Bundesliga und 2. Bundesliga vertretbar sei, heißt es in einem Statement der deutschen Fußball-Liga.

Die Saison wird in beiden Ligen mit dem 26. Spieltag fortgesetzt, die weiteren Spieltage folgen in der ursprünglich vorgesehenen Reihenfolge. Es ist geplant, dass der jeweils letzte Spieltag von Bundesliga bzw. 2. Bundesliga am 27. beziehungsweise 28. Juni ausgetragen wird.

Die Deutsche Bundesliga beginnt damit mit folgenden Partien:

Samstag, 16. Mai:

15:30 Uhr: 1899 Hoffenheim - Hertha BSC

15:30 Uhr: Borussia Dortmund - FC Schalke 04

15:30 Uhr: FC Augsburg - VfL Wolfsburg

15:30 Uhr: Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn

15:30 Uhr: RB Leipzig - SC Freiburg

18:30 Uhr: Eintracht Frankfurt - Bor. Mönchengladbach

Sonntag, 17. Mai:

15:30 Uhr: 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05

18:00 Uhr: 1. FC Union Berlin - FC Bayern München

Montag, 18. Mai:

20:30 Uhr: Werder Bremen - Bayer Leverkusen

